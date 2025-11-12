Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 15 октября

Движение части электричек на Казанском направлении Московской железной дороги скорректируют из-за планового ремонта. С 15 октября работы начнутся на участке Черусти – Ильичев.

Специалисты обновят 3,3 километра главного пути.

Основной этап ремонта будет проходить в специально отведенные технологические интервалы, когда движение по одному из путей временно приостановят. Такие «окна» запланированы с полудня 15 октября до полуночи 16 октября, а также в аналогичные промежутки 18 и 19, 22 и 23, а также 25 и 26 октября.

В эти дни железнодорожные бригады проведут полный комплекс работ — от замены рельсов и шпал до обновления балластной подушки. Для этого на участок заранее доставили технику и стройматериалы.

На время ремонта движение поездов по первому пути будут останавливать, что повлияет на привычный график составов.

Пассажирам стоит учитывать, что часть электричек будут отправляться и прибывать в другое время, в некоторых случаях сократится количество остановок, а ряд маршрутов временно станут короче обычного. Кроме того, несколько рейсов отменят.

Перевозчик призвал отнестись к вынужденным изменениям с пониманием и заранее планировать поездки.

Актуальное расписание можно найти на станциях и платформах, на сайте «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».