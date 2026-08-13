Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 15 и 17 августа

На станции Люберцы-1 технологическое «окно» назначено на 15 августа с 00:50 до 10:50. На это время приостановится движение на участке четвертого пути. Поезда будут ходить по соседним путям, что повлияет на расписание: изменится время отправления и прибытия некоторых поездов, количество остановок, а также ряд электричек проследует по укороченному маршруту. Несколько поездов временно выведены из расписания.

На станции Голутвин работы запланированы на 17 августа с 6:30 до 15:30. В расписание пригородных поездов, преимущественно дальних маршрутов, внесены существенные корректировки. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, шесть поездов временно выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».