Расписание поездов Казанского направления изменится до 15 ноября

С 26 октября по 15 ноября изменится график движения поездов на Казанском направлении для реконструкции станции Раменское и ремонта путей на станции Люберцы-1. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

На МЦД часть поездов исключат из расписания. На станции Митьково интервал движения местами увеличат до 20 минут. Отмечается, что последние поезда отправятся в сторону Ипподрома в 00:03, в сторону Крюково — в 00:52.

На участке Люберцы-1 — Ипподром Казанского направления также изменится расписание: поезда дальнего пригорода из Москвы не будут останавливаться на Ипподроме, некоторые проследуют по укороченному маршруту до станций Панки и Быково. В час пик интервалы увеличат до десяти минут.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Актуальное расписание можно найти в приложении и на сайте ЦППК.