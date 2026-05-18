Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится с 18 мая

Расписание части пригородных поездов изменится с 18 мая по 14 июня на Ярославском направлении Московской железной дороги. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что корректировки связаны с проведением ремонтных работ.

Они пройдут на перегоне Угловка — Алешинка Октябрьской железной дороги.

Этот участок, связанный со столичной магистралью через станцию Александров, используют для пропуска пассажирских поездов, следующих в Москву и обратно. На период ремонта изменения затронут график движения ряда электричек.

У некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Кроме того, часть электричек на направлениях Москва — Софрино, Москва — Монино, Москва — Сергиев Посад и Москва — Пушкино временно исключат из расписания.

Для сохранения транспортной доступности назначили дополнительные рейсы между Москвой, Монино и Сергиевым Посадом в обоих направлениях.

В МЖД попросили пассажиров заранее ознакомиться с актуальным расписанием и учитывать изменения при планировании поездок.

Уточнить информацию можно на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».