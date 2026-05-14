Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится с 16 мая

Пассажирам, которые привыкли пользоваться пригородными электричками Ярославского направления, стоит внимательнее планировать свои поездки во второй половине мая. С 16 в график движения поездов внесут коррективы.

Изменения связаны с проведением капитального ремонта железнодорожного полотна. Работы развернутся на перегоне между станциями Болшево и Зеленый Бор. Они запланированы с 16 по 19 мая, затем 21, 22, 23 мая, а также 25, 26, 28 и 29 мая. Все эти дни ремонт будут проводить в промежутке с 21:30 до 5:30.

Чтобы бригады могли спокойно выполнять свои задачи, а техника — работать на путях, расписание электричек пришлось скорректировать. В указанные даты у части пригородных поездов изменится привычное время отправления и прибытия на конечные станции.

Более того, некоторые составы будут следовать с измененным количеством остановок по маршруту.

Для поддержания транспортной доступности на участке между Фрязино и Ивантеевкой назначат дополнительные поезда — четыре пары в сутки, которые будут курсировать туда и обратно на протяжении всего периода ремонтных работ.

Московская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее изучать актуальную версию расписания.