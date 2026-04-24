Расписание поездов изменится из-за ремонта путей

С 25 апреля расписание некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД, включая МЦД-2, будет изменено. Это связано с капитальным ремонтом второго главного пути на участке Тушино – Подмосковная, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Планируется обновить 3,4 километра пути. Первые технологические «окна» назначены с 01:00 25 апреля до 01:00 27 апреля и с 01:00 1 мая до 01:00 4 мая. В этот период железнодорожники проведут демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, глубокую очистку щебеночного балласта, сварку и выправку пути. Движение поездов будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме.

Пассажиров просят обратить внимание на существенные корректировки в расписании. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Поезда МЦД-2 будут курсировать по укороченным маршрутам: от Нахабино до Тушино и обратно, от Подольска до станции Москва-Пассажирская-Курская и Площади трех вокзалов и в обратном направлении. Ряд пригородных поездов дальних маршрутов совершат укороченные рейсы. Часть поездов временно выведена из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Источник: «Московская железная дорога».