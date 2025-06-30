Расписание поездов Горьковского направления и МЦД-4 изменится с 1 по 31 июля

Пригородные поезда Горьковского направления и МЦД-4 изменят свое расписание с 1 по 31 июля. Причина — строительство вестибюля, отделка платформы и обновление контактной сети на станции Железнодорожная, передали в Минтрансе МО со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» пройдут ночью с 01:20 до 04:20. На период работ движение поездов на одном пути в сторону области приостановят. У некоторых составов поменяется время отправления и прибытия, а также количество остановок. Часть составов выведут из расписания.

В МЖД просят отнестись к проведению работ с пониманием и ознакомится с изменениями в движении поездов. Обновленное расписание доступно на вокзалах, остановочных пунктах, на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».