Расписание поездов Горьковского и Киевского направлений МЖД изменят в сентябре

Фото: МЖД

Расписание некоторых поездов Горьковского и Киевского направлений МЖД изменится в Подмосковье с 6 сентября. Это связано со строительными работами на станции Железнодорожная.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, изменения связаны со строительством конкорса на станции Железнодорожная.

Технологические окна назначили на выходные с 23:40 6 сентября до 23:40 8 сентября, а также в эти же часы с 13 по 15, с 20 по 22 и с 27 по 29 сентября. В это время будет закрываться участок 13 пути. Из-за этого у некоторых поездов изменится количество остановок, а некоторые выйдут из графика.

Узнать актуальный графи можно на остановках и станциях, а также на сайте и в мобильном приложении РЖД.

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