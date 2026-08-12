Расписание поездов Горьковского и Киевского направлений МЖД изменят с 14 августа

График движения некоторых пригородных поездов Горьковского и Киевского направлений МЖД скорректируют, включая маршруты МЦД-4. Изменения вступят в силу с 14 августа из-за работ по переключению первого и второго путей на станции Серп и Молот для перевода составов на новую пассажирскую инфраструктуру, сообщили в подмосковном Минтрансе.

Технологические окна запланированы в два этапа: с 12:10 14 августа до 03:40 17 августа, а затем в те же часы с 28 по 31 августа. В эти периоды железнодорожники проведут работы поочередно на каждом из путей. Специалисты демонтируют по 1,6 тысячи метров рельсошпальной решетки и уложат по 800 метров новой, выполнят балластировку и выправку пути, а также заменят стрелочные переводы.

На время работ движение поездов на участке Марьина Роща — Нижегородская организуют по одному пути в обе стороны. У некоторых составов изменятся время отправления и прибытия, а также количество остановок. Ряд поездов будут следовать по укороченным маршрутам — от или до станций Марьина Роща, Нижегородская, Кусково. Часть электричек временно исключат из графика.

Некоторым поездам продлят маршруты и назначат дополнительные электропоезда между станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная, а также Марьина Роща и Апрелевка, Площадь трех вокзалов и Крутое, Павловский Посад и Электрогорск.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись к работам с пониманием и заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».