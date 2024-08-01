Расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменят в августе

Расписание некоторых поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится с 31 июля. Это связано с работами на строящихся станциях Петровско-Разумовская и Можайск.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на станции Петровско-Разумовская продолжат строительство надземного перехода. Работы будут проводить с 31 июля по 2 августа, с 5 по 9, с 12 по 16, с 19 по 23 и с 26 по 30 августа. Из-за этого изменится расписание некоторых поездов и аэроэкспрессов.

Технологические окна назначили на станции Можайск 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 и 15 августа с 13:20 до 15:30. Это также отразится на графике движения транспорта.

Пассажиры могут подробнее узнать об изменениях на вокзалах и остановках, а также на сайте и в мобильном приложении РЖД.

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