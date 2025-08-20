Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится в выходные

В выходные до конца августа изменится расписание некоторых электричек Савеловского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений МЖД, включая МЦД-1, МЦД-4 и аэроэкспрессы. Корректировки вызваны строительством новой станции Петровско-Разумовская.

На Петровско-Разумовской будут остеклять конкорс с 22 на 23 и с 23 на 24 августа с 23:30 до 05:30. В это время закроют один из путей, поэтому часть поездов изменит расписание, некоторые будут ходить по сокращенным маршрутам, а часть — временно отменят.

На станции Москва-Пассажирская-Курская будут менять пути и стрелки. Работы пройдут с 01:00 23 августа до 04:30 25 августа, а также с 30 августа по 1 сентября. В это время движение поездов будет ограничено, их пустят по одному пути в реверсивном режиме.

МЖД просит пассажиров заранее проверять актуальное расписание на вокзалах, остановках, сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».