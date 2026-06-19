Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится в июне из-за ремонта

В июне на станциях Люберцы-1 и Царицыно пройдут работы по замене стрелочных переводов. Из-за этого изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского, Курского и Рижского направлений МЖД, включая МЦД-2 и МЦД-3.

На станции Люберцы-1 технологические «окна» назначены на 19–21 и 26–28 июня в интервале между 23:50 и 06:50. На период работ временно приостановят движение на участке четвертого пути, пропуск поездов будет организован по соседним путям. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведены из графика.

На станции Царицыно работы будут проводиться на участке третьего пути с 23:00 19 июня до 09:00 20 июня, а также 21 июня с 10:20 до 20:20. Движение организуют по соседним путям, что повлияет на расписание. Наиболее существенные корректировки внесены на 21 июня: со стороны Подольска поезда будут следовать до и от станции Покровское, со стороны станции Нахабино — до и от Курской и Москворечья. Несколько поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».