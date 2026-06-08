Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится из-за ремонтных работ

С 9 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Горьковского направлений МЖД, включая МЦД-4. Это связано с проведением ремонтных работ на станции Люберцы-1 и перегоне Реутово — Железнодорожная, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» на перегоне Реутово — Железнодорожная назначены на 9–10 июня с 2:20 до 10:20. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. Из-за этого у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведены из графика.

На станции Люберцы-1 работы по смене стрелочного перевода будут проводиться 11–13 июня с 23:40 до 6:40. Это также повлияет на расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».