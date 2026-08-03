Расписание некоторых пригородных поездов в Подмосковье изменится с 3 августа

С 3 августа изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского и Горьковского направлений, включая МЦД-2 и МЦД-4. Это связано с работами по развитию инфраструктуры на нескольких станциях и перегонах.

На станции Столбовая Курского направления технологические «окна» назначены на 3–7, 10–11, 17–18 августа с 19:50 до 5:50 следующего дня. В это время железнодорожники заменят 6 стрелочных переводов. У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, количество остановок. Ряд электричек проследует по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведены из расписания.

На перегоне Подольск — Люблино-Сортировочное Северное Курского направления работы будут проводиться с 5 по 9, 16–19, 21–23, 30–31 августа в интервале между 00:00 и 5:00. В этот период будут продолжены работы по развитию инфраструктуры на станциях Люблино, Царицыно, Перерва и Щербинка.

На перегоне Шатура — Кривандино Казанского направления ремонтные работы запланированы на 5, 8, 12 и 15 августа в дневные часы с 10:30 до 14:30. На период «окна» движение на участке организуется по соседнему пути.

На станции Каланчевская технологические «окна» назначены на 7–9 августа с 00:45 до 5:45. На время работ временно будет закрываться участок 1 пути, движение организуется по соседним путям.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».