Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 19 августа

В связи с работами по замене трех стрелочных переводов на станции Чехов изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений, включая МЦД-2.

Технологические «окна» назначены на 19 августа с 17:50 до 6:00 20 августа и с 19:50 20 августа до 5:50 21 августа.

Московская железная дорога информирует пассажиров о существенных корректировках в расписании пригородных поездов. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Часть электричек проследует по укороченным маршрутам, а несколько поездов временно выведут из графика. Для обеспечения транспортной доступности нескольким поездам продлили маршрут следования.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».