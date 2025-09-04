Расписание некоторых поездов Казанского направления изменится в сентябре

В сентябре изменится расписание некоторых электричек Казанского направления МЖД. Причина — завершающий этап капитального ремонта на участке Гжель — Куровская. В Минтрансе Московской области сообщили, что всего отремонтируют 18,2 километра пути.

Так, 4 и 7 сентября с 10:00 до 14:00 железнодорожники подготовят блок-пост, чтобы поезда могли обходить ремонтируемый участок. Основные работы пройдут с 02:50 8 сентября до 02:50 12 сентября. В это время у части электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок, некоторые будут ходить по укороченным маршрутам, а часть временно отменят.

Ранее на этом участке уже обновили 12 километров пути. МЖД просит пассажиров заранее проверить расписание на вокзалах, остановках, на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».