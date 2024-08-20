Расписание некоторых поездов двух направлений МЖД изменят с 22 по 24 августа

Расписание некоторых поездов Горьковского и Киевского направлений МЖД изменится с 22 до 24 августа. Это связано с проведением работ на станции Железнодорожная.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, изменение графика связано с укладкой стрелочных переводов на станции Железнодорожная. Технологичские окна назначены 22 и 23 августа с 11:00 до 16:00, а также с 22:00 23 августа до 08:00 24 августа. В это время поезда будут двигаться по соседним путям. У некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, а некоторые выведут из расписания.

Пассажиры могут ознакомиться с изменениями на вокзалах и станциях, а также на сайте и в мобильном приложении РЖД.

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