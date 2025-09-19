Расписание некоторых поездов двух направлений МЖД изменят с 19 сентября

Как рассказали в региональном Минтрансе, расписание изменят из-за приведения путей к габаритам новых платформ на остановочном пункте Москва-Сити. Это необходимо для обеспечения остановки поездов для посадки и высадки пассажиров.

Расписание изменят с 23:20 19 сентября до 07:20 20 сентября, а также в эти же часы 20-21 и 26–28 сентября. В это время движение организуют по соседним путям. Изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Узнать актуальное расписание можно на официальном сайте и в мобильном приложении РЖД.