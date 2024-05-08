Расписание некоторых подмосковных электричек изменят 11 мая | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 18:37 Расписание некоторых подмосковных электричек изменят 11 мая ЦППК

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Изменения в график движения пригородных поездов на станции Железнодорожная внесут 11 мая. Соответствующее решение было принято в связи с работами по реконструкции стрелочных переводов.

С 23:50 10 мая до 23:50 11 мая, на сутки, будут временно закрыты 13-й путь и 3-й главный путь на станции Железнодорожная, расположенные у старой платформы № 3.

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На Киевском направлении и центральном участке МЦД-4 часть поездов, следующих со стороны Апрелевки, будут курсировать по укороченному маршруту до станции Марьина Роща. Некоторые поезда временно исключены из расписания. Поезда дальнего пригорода Киевского направления будут продолжать следовать по обычному маршруту.

На Горьковском направлении поезда не будут прибывать и отправляться с платформы № 3 (старой платформы). Около 20% поездов временно исключены из расписания, а интервал движения увеличен до 30 минут в течение дня. Некоторые поезда будут следовать укороченным маршрутом. Также изменены время прибытия и отправления для пригородных поездов дальних зон и экспрессов.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно узнать в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

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