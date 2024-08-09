Расписание некоторых электричек изменится в Подмосковье 16 августа

График движения некоторых пригородных поездов изменится в Подмосковье 16 августа. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Корректировки расписания вызваны проведением ремонтно-профилактических работ для обслуживания ж/д инфраструктуры. Изменения затронут электрички Ленинградского направления.

Пригородные поезда будут ходить по скорректированному расписанию на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково, Москва — Клин и Москва — Подсолнечная. При этом, часть поездов отменят, а часть — проследует по укороченному маршруту.

Внимание пассажиров обращают на то, что с Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково 16 августа будет ходить дополнительный поезд. Ознакомиться с актуальным расписанием электричек можно на информационных стендах станций, а также на сайте РЖД.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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