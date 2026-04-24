Расписание поездов на МЦД-3 изменится из-за ремонта на Октябрьской ЖД

В период с 24 по 26 апреля 2026 года на Ленинградском направлении изменится расписание движения поездов МЦД-3. Это связано с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).

Часть поездов на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково будет отменена на всем маршруте следования. В связи с этим интервалы движения поездов будут частично увеличены до 40 минут.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам».