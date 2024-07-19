Расписание маршрута автобусов № 3 от Истры изменили

Фото: АО "Мострансавто"

Жители городского округа Истра попросили об изменении времени отправления рейса № 3 «ст. Истра — Большевик». Теперь автобус будет выезжать от станции Истра не в 19:40, а в 19:50, чтобы лучше соответствовать расписанию электропоездов.

Жители могут ознакомиться с актуальным расписанием движения автобусов на официальном сайте или воспользоваться виртуальным помощником «Мострансавто», позвонив по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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