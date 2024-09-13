Расписание и маршруты автобусов до лицея «Авиатика» изменили в Лобне

В городском округе Лобня внесены изменения в работу автобусных маршрутов, обслуживающих лицей «Авиатика». На основе анализа и моделирования пассажиропотока были предприняты шаги для улучшения транспортного обслуживания.

Так, изменено расписание маршрута № 17, чтобы оно соответствовало расписанию занятий школьников. Теперь количество рейсов сокращено до 32, по 16 рейсов в каждую сторону. Первый рейс в прямом направлении (по часовой стрелке) отправляется в 7:15, а последний — в 21:32. В обратном направлении (против часовой стрелки) первый рейс в 7:10, последний — в 21:16.

Также важным изменением стало обновление схемы движения автобусов маршрута № 17 — теперь они будут заезжать на станцию МЦД «Лобня» в обоих направлениях.

Что касается маршрута № 4, после анализа загрузки было решено отменить невостребованные заезды к новой школе, оставив только два рейса с заездом в лицей — в 7:34 и 7:45.

Кроме того, для маршрута № 9 выделены два дополнительных автобуса, чтобы сократить интервал движения в часы пик. Заезды этого маршрута к «Авиатике» полностью отменяются для улучшения обслуживания пассажиров.

Эти изменения вступят в силу в 14 сентября, чтобы к понедельнику все новые корректировки начали действовать в полном объеме. Ожидается, что данные меры значительно улучшат транспортное обслуживание жителей Лобни.

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