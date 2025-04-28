Расписание электричек семи направлений МЖД изменится в мае

В мае изменится расписание пригородных поездов на Киевском, Горьковском, Павелецком, Белорусском, Савеловском, Рижском и Курском направлениях МЖД. Это связано с работами на Беговой и Железнодорожной станциях, а также строительством новой остановки Петровско-Разумовская.

На Беговой станции с 01:00 1 мая до 01:30 5 мая будут поочередно закрывать пути, по которым ездят поезда МЦД-4. Ремонт на участках Павловский Посад — Фрязево и Купавна — Железнодорожная будут проводить ночью с 1 по 5 мая и с 8 по 12 мая.

Помимо этого, на новой остановке Петровско-Разумовская ночью будут монтировать фасады, а между Москвой-Рижской и Подмосковной — строить путепровод. Капитальный ремонт пути на участке Бирюлево-Товарная — Домодедово пройдет с 3 по 5 мая, а также 10-12, 17-19, 24-26, 26-28 и 31 мая — 1 июня.

МЖД просит пассажиров заранее узнавать о изменениях на вокзалах, остановках, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении.