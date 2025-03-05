Расписание электричек Савеловского направления изменится в марте

График движения пригородных поездов Савеловского направления изменится в марте. В Минтрансе Подмосковья пояснили, что на путях будут проводить ремонтные работы.

Пересадочный маршрут с пригородным поездом из Сонково в Савелово будет нарушен 6,7, 10 марта, с 11 по 14 марта, с 17 по 21 марта, с 24 по 28 марта, а также 31 марта.

В эти же даты в связи с отменой пригородного поезда из Москвы в Савелово изменится расписание на маршрутах Савелово — Калязин и Савелово — Углич.

Жителям и гостям Подмосковья, которые пользуются перечисленными пересадочными маршрутами, рекомендуют сверяться с актуальным расписанием в разделе «Пассажирам» на сайте РЖД.