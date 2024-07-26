Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится в августе

Фото: МЖД

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится в августе на фоне развития инфраструктуры на однопутных перегонах Дмитров — Каналстрой и Талдом — Савелово. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Технологические «окна» назначили в дневное время в будние дни: с 1 по 16 августа с 09:30 до 13:30 и с 19 по 30 августа с 10:30 до 14:30. На время работ движение поездов будет временно приостановлено.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. Ознакомиться с расписанием поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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