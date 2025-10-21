Расписание электричек Рижского и Курского направлений МЖД изменят с 26 октября

Расписание некоторых электричек Рижского и Курского направлений Московской железной дороги изменится с 26 октября. Это связано с продолжающимся капитальным ремонтом второго пути на перегоне Новоиерусалимская — Манихино-1.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отметили, что для проведения необходимых работ будут организованы технологические «окна» с 26 по 31 октября в период с 23:20 до 07:20.

Железнодорожные бригады отремонтируют участок пути протяженностью около километра на станции Манихино-1.

Ранее специалисты заменили рельсошпальную решетку на участке длиной четыре километра. В общей сложности на перегоне обновят 9,5 километра железнодорожного полотна.

На период проведения ремонтных работ движение по второму главному пути на участке Манихино-1 — Снегири приостановят. Поезда будут ходить по соседним путям, что отразится на расписании электричек дальних маршрутов: у некоторых изменится время отправления или прибытия и количество остановок, а ряд составов будет следовать по укороченным маршрутам.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Сделать это можно на вокзалах и остановках, официальном сайте «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».