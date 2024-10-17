Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменят 18 и с 21 по 25 октября

Расписание движения электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги изменится 18 октября, а также с 21 по 25. Ограничения введут из-за ремонта на пути и работ по модернизации инфраструктуры.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, электрички МЦД-3 на участке Зеленоград — Крюково — ипподром — Зеленоград — Крюково отправятся по новому расписанию, а некоторые отменят.

Также отменят часть поездов на участке Москва — Тверь — Москва и Тверь — Лихославль — Тверь. Некоторые поезда по этому маршруту проследуют без остановок

В ведомстве отметили, что пассажирам стоит заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании электричек на вокзалах или на официальном сайте ОАО «РЖД».

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