Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 6 по 10 октября

С 6 по 10 октября на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги изменится график движения пригородных поездов. Причиной станут плановые ремонтно-путевые работы, связанные с модернизацией инфраструктуры.

На участке Москва — Клин — Москва часть электричек отмененят полностью, а другие будут ходить по скорректированному расписанию. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять время отправления и прибытия поездов, чтобы скорректировать планы.

Актуальное расписание движения пригородных поездов доступно на информационных стендах станций полигона деятельности Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и на сайте организации.

Ознакомиться с графиком и купить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».