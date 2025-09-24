Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 27 сентября

С 27 по 30 сентября, а также 1 и 3 октября изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ.

Некоторые поезда на участке Москва — Клин — Москва отменят, а часть составов будут ходить по укороченным маршрутам. Кроме того, расписание ряда поездов временно изменят.

Обновленный график движения доступен на информационных стендах железнодорожных станций, а также на официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Актуальное расписание указано и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», где также можно приобрести билеты.