Расписание электричек Ленинградского направления изменится 19 и 20 апреля

В выходные 19 и 20 апреля 2025 года изменится расписание электричек на Ленинградском направлении. Корректировки вызваны работами на станции Зеленоград-Крюково. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Некоторые поезда МЦД-3 на участках Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково и Москва — Тверь — Москва будут ходить по новому графику. При этом, часть маршрутов сократят, а некоторые рейсы отменят.
Актуальное расписание можно посмотреть на станциях, на сайте компании в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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