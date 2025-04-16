Расписание электричек Ленинградского направления изменится 19 и 20 апреля

В выходные 19 и 20 апреля 2025 года изменится расписание электричек на Ленинградском направлении. Корректировки вызваны работами на станции Зеленоград-Крюково. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Некоторые поезда МЦД-3 на участках Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково и Москва — Тверь — Москва будут ходить по новому графику. При этом, часть маршрутов сократят, а некоторые рейсы отменят.

Актуальное расписание можно посмотреть на станциях, на сайте компании в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».