Расписание электричек Казанского направления скорректируют в мае | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 17:09 Расписание электричек Казанского направления скорректируют в мае ЦППК

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Расписание некоторых пригородных поездов на Казанском направлении изменится с 6 по 10 мая. Корректировки вызваны развитием инфраструктуры на станции Раменское и перегоне Раменское — Бронницы.

Отмечается, что в этот период на Казанском направлении технологические окна назначены с 22:40 до 04:40. Помимо этого, на период работ у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок.

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Пассажиров просят планировать маршрут заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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