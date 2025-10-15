Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 15 октября

С 15 октября пассажиров пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги ждут изменения в расписании. Корректировки связаны с началом капитального ремонта первого главного пути на перегоне Черусти – Ильичев.

Там планируют обновить 3,3 километра железнодорожного полотна.

Для проведения полного цикла работ организуют технологические «окна». Они запланированы с 12:00 15 октября до 00:00 16 октября, а также в аналогичные временные промежутки 18 и 19, 22 и 23, а также 25 и 26 октября. На период выполнения работ движение поездов по одному из путей приостановят

У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия и сократится количество остановок. Ряд электричек проследуют по укороченным маршрутам, а несколько рейсов отменят.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к необходимым работам и рекомендует заранее уточнять актуальное расписание.

Ознакомиться с изменениями можно на вокзалах и остановках, официальном сайте «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».