Расписание поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД изменится с 24 июля

С 24 и 27 июля изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений, включая МЦД-3. Это связано с работами по развитию инфраструктуры на станциях Люберцы-1, Бужаниново и Подлипки-Дачные, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На станции Люберцы-1 с 24 по 26 июля в интервале с 23:50 до 6:50 следующего дня пройдут работы по замене стрелочного перевода. Движение поездов будет организовано по соседним путям, из-за чего у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, а ряд электричек временно выведут из графика.

На станции Бужаниново работы по замене стрелочного перевода проведут с 22:00 27 июля до 8:00 28 июля. Из-за этого у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Три поезда проследуют по укороченным маршрутам, две электрички временно выведены из расписания.

На станции Подлипки-Дачные 27 июля с 00:50 до 4:50 запланирована установка пролетного строения пешеходного моста. У нескольких поездов изменится время отправления и прибытия. Два поезда, курсирующие между Москвой и станцией Монино, временно выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».