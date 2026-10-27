Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год утвердили в Ленинском округе

Для девятиклассников проект расписания ОГЭ на 2027 год выглядит следующим образом. 2 июня — математика, 5 июня — информатика и иностранные языки, 11 июня — русский язык. Остальные предметы можно будет сдать 8, 16 и 21 июня. Резервные дни — с 28 июня по 5 июля, досрочный период — с 20 апреля по 14 мая. Заместитель главы городского округа Иван Гетман отметил, что до начала экзаменов остается семь месяцев.

«Это время необходимо использовать максимально эффективно, чтобы выпускники подошли к испытаниям подготовленными. Предварительное расписание нам известно, а значит, и у образовательных учреждений есть все возможности для организации учебного процесса с учетом дат», — отметил Иван Гетман.

Основной период ЕГЭ начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Русский язык выпускники будут сдавать 4 июня, математику базового и профильного уровней — 7 июня. На 10 июня назначены обществознание и физика, на 15 июня — биология, география и письменная часть иностранных языков. Устная часть иностранных языков и информатика пройдут 18 и 19 июня. Резервные дни предусмотрены с 21 по 26 июня, а 8 и 9 июля можно будет пересдать один из предметов. Досрочный период ЕГЭ запланирован с 19 марта по 19 апреля.

Жители округа могут получить консультацию по вопросам государственной итоговой аттестации по телефону горячей линии управления образования администрации Ленинского городского округа: 8 (495) 541-93-00.