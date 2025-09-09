Расписание двух маршрутов в Рузском и Можайском округах изменится с 10 сентября

Расписание двух автобусных маршрутов № 41 «Руза — Можайск» и № 48 «Руза — Клементьево — Можайск» изменится с 10 сентября. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.

На маршруте № 41 добавят рейсы в 13:20 и 18:10 от остановки «Автовокзал Можайск», а также от остановки «Руза» в 14:30 и 19:16.

Кроме того, на маршруте № 48 будут идти дополнительные автобусы от остановки «ст. Можайск» в 07:10 и от остановки «Руза» в 10:55.

В ведомстве напомнили, что оплату в общественном транспорте принимают только по банковским, социальным или транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».