Расписание двух автобусов изменили в Егорьевске

В округе вступили в силу изменения в расписании движения двух ключевых автобусных маршрутов — № 7 и № 10. Эти корректировки, инициированные Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, призваны улучшить транспортную доступность городских районов в вечернее время.

Проблема недостаточного транспортного сообщения в поздние часы вызывала неудобства для местных жителей. Новые меры направлены на ликвидацию «транспортных провалов» и повышение комфорта перемещения по Егорьевску.

Детальные изменения касаются маршрута № 7 «Дорожный участок — улица Владимирская». Теперь в рамках вечернего рейса, отправляющегося в 21:07 от остановочного пункта «Дорожный участок», автобус будет выполнять дополнительный заезд на остановочный пункт «улица Нечаевская».

Для маршрута № 10 «Дорожный участок — улица Нечаевская» предусмотрено введение полноценного дополнительного вечернего рейса. Он будет отправляться от остановки «улица Нечаевская» в 21:31. Актуализированные расписания уже размещены на всех соответствующих остановочных пунктах и доступны на официальных ресурсах Мострансавто.