Расписание движения подмосковных поездов «Аэроэкспресс» изменится с 20 июля

Плановые работы на железной дороге с 20 по 21 июля приведут к увеличению интервала между рейсами поездов «Аэроэкспресс» до одного часа. Об этом сообщили представители компании, ссылаясь на Минтранс Подмосковья.

Тем, кто направляется в аэропорт Шереметьево, рекомендуют воспользоваться экспресс-автобусами от станции метро «Ховрино». Автобус № 1195 следует до терминалов В и С каждые восемь минут, в то время как автобус 1195D до терминала D отправляется каждые 15-20 минут. По платной трассе М-11 путь займет примерно 20 минут.

Минтранс Московской области просит пассажиров быть внимательными и проверять расписание заранее, прежде чем совершить поездку.

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