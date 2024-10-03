Расписание движения электричек Ленинградского направления изменят с 11 по 26 октября

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД изменят с 11 по 26 октября. Это связано с закрытием для проведения ремонта второго главного пути на участке Академическая — Леонтьево.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пригородные поезда МЦД-3, курсирующие между Зеленоградом — Крюково и Москвой — Октябрьской, будут отправляться по новому расписанию, а некоторые из них отменят.

Также часть поездов на участке Москва Октябрьская — Клин — Москва Октябрьская отменят, а часть проследует с отменой остановок.

С подробной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций или на сайте РЖД.

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