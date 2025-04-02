Расписание четырех автобусных маршрутов изменили в Одинцове

Автобусы № 1054, 10, 11, 13 в Одинцовском округе теперь будут курсировать по новому расписанию. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрут № 1054 «Звенигород (кв. им. Маяковского) — Николина гора — ст. МЦД Одинцово» ходит по новому графику. Рейсы от остановки «кв. им. Маяковского» теперь отправляются в 16:15 вместо прежних 16:30. От остановки «ст. МЦД Одинцово» рейсы стартуют в 16:45 вместо 17:05, в 17:45 вместо 18:00 и в 18:35 вместо 18:40.

Изменились и расписание маршрутов № 10 и № 11. Маршрут № 10 «кв. Маяковского — В. Посад» теперь отправляется в 20:53 вместо 19:14. Рейсы маршрута № 11 «ст. Звенигород — кв. Маяковского» перенесены с 22:15 на 23:10. Маршрут № 13 «кв. Маяковского — сан. Поречье» будет отправляться в 21:55 вместо 20:25 и в 23:15 вместо 23:04.