Расписание чемпионата России по волейболу на снегу утвердили в Подмосковье

С 19 по 22 февраля в Одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной пройдет четвертый этап чемпионата России по волейболу на снегу среди мужчин и женщин. В турнире примут участие 22 команды. Это первый раз, когда соревнования по снежному волейболу проводятся в Подмосковье.

«С нетерпением ждем домашнего этапа. Как говорится, дома и стены помогают, а в данном случае — домашний снег. Очень надеемся показать свои лучшие игры и добиться максимального результата», — прокомментировала чемпионка России, игрок клуба «Заречье-Одинцово» Анастасия Барсук.

Основные игры пройдут по следующему расписанию: 19 февраля с 15:00 до 19:00 — квалификация, 20 февраля с 10:00 до 19:00 — групповой этап, 21 февраля с 11:00 до 14:00 — 1/8 финала, с 15:30 до 18:50 — четвертьфиналы. Финал Семейной лиги Одинцовского округа состоится 22 февраля в 13:00, а в 14:00 игроки «Заречья-Одинцово» проведут мастер-класс для всех желающих. Кроме того, в этот день с 10:00 до 13:00 состоятся полуфиналы, с 16:00 до 18:00 — матчи за третье место, а с 18:00 до 20:00 — финалы.

Игры можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте. Отметим, что чемпионат проводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», а организатором выступает Всероссийская федерация волейбола.