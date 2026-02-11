Расписание автобусов скорректировали в Домодедове

В жилом комплексе «Прибрежный парк» городского округа Домодедово изменили расписание автобусных рейсов с учетом обращений жителей. Корректировки коснулись маршрута № 22 и позволили синхронизировать время прибытия транспорта с окончанием занятий в школе.

Ранее родители школьников жаловались, что детям приходилось долго ждать автобус после уроков, особенно в холодную и снежную погоду. По итогам обращений администрация округа совместно с перевозчиком проработала этот вопрос и внесла изменения в расписание.

Теперь дополнительные рейсы автобуса № 22 отправляются в 14:40 и 15:20 — именно к моменту завершения основных учебных занятий. Это позволяет ученикам сразу после уроков сесть в транспорт и без длительного ожидания добраться до дома.

Как пояснили в администрации, изменения были согласованы с транспортным предприятием «Мострансавто» и реализованы в максимально короткие сроки. Основная цель корректировки — повышение комфорта и безопасности детей при ежедневных поездках.

Жители положительно оценили принятое решение. Родители отмечают, что обновленное расписание снимает проблему долгого ожидания на остановке и делает путь домой более удобным и предсказуемым.

Работа по корректировке маршрутов и расписаний общественного транспорта в Домодедове продолжается с учетом обращений жителей и реальной пассажиропотока.