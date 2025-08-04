Расписание автобусов на маршруте № 1 изменили в Лыткарине

В округе внесены изменения в расписание движения автобусов на маршруте № 1, соединяющем «Автостанцию Лыткарино» с Набережной улицей. Министерство транспорта Московской области сообщило о корректировке времени отправления автобусов от остановки «Автостанция Лыткарино».

Новое расписание предусматривает перенос времени отправления следующих рейсов: с 12:10 на 12:00, с 12:56 на 12:40, с 13:31 на 13:12, с 13:56 на 13:42, с 14:28 на 14:14, с 16:31 на 16:50, с 17:10 на 17:29, с 17:45 на 18:05 и с 18:20 на 18:50. Администрация округа призывает жителей ознакомиться с обновленным графиком движения автобусов, чтобы планировать свои поездки с учетом внесенных изменений.

По словам специалистов, внесенные изменения учитывают анализ пассажиропотока и направлены на удовлетворение потребностей различных категорий граждан. На маршруте № 1 продолжают действовать льготы по социальной карте для жителей Московской области и города Москвы.