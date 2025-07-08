Расписание автобусов на двух маршрутах изменилось в Егорьевске

В округе с 7 июля вступило в силу обновленное расписание движения на двух автобусных маршрутах: № 7 «Дорожный участок — улица Владимирская» и № 10 «Дорожный участок — улица Нечаевская». Изменения направлены на повышение удобства пассажиров и улучшение транспортной доступности.

В рамках корректировок в расписание будут внесены дополнительные рейсы. Для маршрута № 7 предусмотрен дополнительный заезд на остановку «улица Нечаевская» в рейсе, который отправляется в 21:07 от остановочного пункта «Дорожный участок». На маршруте № 10 также появится новый рейс с отправлением в 21:31 от остановки «улица Нечаевская».

Пассажиры, пользующиеся социальными картами жителей Подмосковья, сохраняют свое право на льготный проезд. Кроме того, актуальное расписание движения автобусов по маршрутам № 7 и № 10 размещено на официальном сайте Мострансавто, где все желающие могут ознакомиться с подробной информацией о времени отправления, остановках и маршрутах движения.