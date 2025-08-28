Расписание автобусов маршрута № 55 в Клину изменится с 1 сентября
В Клину изменят расписание движения автобусов маршрута № 55. Новый график начнет действовать уже 1 сентября.
С начала осени автобус, который следует из Клина в Шанино, будет отправляться не в 09:40, как раньше, а в 09:50. Отправление вечернего рейса также было решено перенести с 19:45 на 20:05.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что график скорректировали, чтобы синхронизировать движение автобусов и электропоездов.
В ведомстве напомнили, что для пассажиров маршрута № 55 сохранятся все льготы, которые действуют по социальным картам жителей Подмосковья.