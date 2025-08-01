Расписание автобусов изменили в Павловском Посаде

В округе внесены корректировки в расписание движения двух автобусных маршрутов. Об изменениях проинформировали в пресс-службе «Мострансавто».

«Утренний рейс № 24 „Павловский Посад — Часовня“ теперь будет отправляться раньше. От остановки „Вокзал“ автобус будет отходить не в 7:55, а в 8:25. Также от остановки „Часовня“ рейс перенесли на 9:10. Такие изменения необходимы для удобства жителей, чтобы пересадки с других транспортных средств были комфортнее», — сообщили в ведомстве.

Данные корректировки позволят пассажирам, прибывающим в Павловский Посад на пригородных поездах или других автобусных маршрутах, более удобно и своевременно осуществлять пересадку на автобус № 24, направляющийся в Часовню.

Еще одно изменение затронуло жителей деревни Саурово. Рейс № 35, отправляющийся от «Вокзала», теперь будет отправляться в 12:53.

Для удобства пассажиров на каждой остановке размещена актуальная информация об изменениях в расписании, а также о времени отправления автобусов по каждому маршруту.