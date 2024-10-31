Расписание автобусов и электричек изменится в Подмосковье в праздники

В праздничные дни 2, 3 и 4 ноября изменится расписание общественного транспорта Подмосковья. В Минтрансе Подмосковья отметили, что с 5 ноября автобусы и электрички будут работать по расписанию буднего дня.

В ведомстве уточнили, что 2 ноября автобусы будут следовать по расписанию пятницы, а 3 и 4 ноября — по графику субботы и воскресенья соответственно. На маршруты выйдет более 6,5 тысячи транспортных средств, свыше четырех тысяч из которых — это автобусы «Мострансавто».

Также изменится расписание пригородных поездов: 1 ноября электрички будут ходить по расписанию четверга, а 2, 3 и 4 ноября — по графику пятницы, субботы и воскресенья. Помимо этого, ЦППК назначит дополнительные экспрессы по Казанскому, Киевскому, Курскому, Савеловскому, Ярославскому и Горьковскому направлениям.