Расписание автобусов до кладбищ изменится на Пасху в Химках

В Химках на Пасху изменится расписание общественного транспорта, следующего до кладбищ городского округа. Автобусы будут работать по расписанию выходного дня, подробные графики движения размещены на остановочных пунктах.

До Старосходненского кладбища можно добраться маршрутом № 2 от станции Сходня до платформы Фирсановка. До Новосходненского — маршрутом № 40 от платформы Фирсановка до санатория Мцыри.

Клязьминское и Трахонеевское кладбища доступны на автобусах № 29 от станции Химки до Долгопрудного (платформа Хлебниково), № 41 от станции Химки до станции Лобня, № 43 от станции Химки через Международное шоссе до Химок (Ивакино), а также № 62к от станции Химки до аэропорта Шереметьево (терминал F).

Ивановское кладбище обслуживают маршруты № 28 от станции Химки до Химок (больница № 119), № 981 от метро «Планерная» до больницы № 119 и № 1981 по тому же направлению.

До Новолужинского кладбища можно доехать на автобусах № 3 от станции Химки до улицы Дружбы и № 4 от торгового центра «МЕГА» (Ашан) до улицы Павлова.

Машкинское кладбище доступно на маршруте № 42 от станции Химки до Плотины или № 50 от Подрезково до микрорайона Новогорск. До Рузинского кладбища следует автобус № 366 от Юрлово до Зеленограда (станция Крюково).

Благовещенское кладбище обслуживают маршруты № 400к от Зеленограда (14-й микрорайон) до метро «Сходненская», № 400т от Зеленограда (17-й микрорайон) до метро «Тушинская», № 575 от жилого комплекса «Митино Дальнее» до метро «Тушинская», а также № 1016 от Голубого (больница № 6) до Москвы (Пятницкое шоссе).

Чашниковское кладбище доступно на автобусе № 48 от станции Лобня через Шереметьево до Дубровок и № 817 от метро «Планерная» до аэропорта Шереметьево-1. Мышецкое и Поярковское кладбища обслуживает автобус № 44 от станции Сходня до Круглого Озера.