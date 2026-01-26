Расписание автобусов частично изменили в Егорьевске

Расписание движения автобусов, направляющихся из муниципального округа Егорьевска в деревню Кочема, было откорректировано по инициативе местных властей региона.

Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Сообщается, что причиной изменения расписания стала инициатива самих пассажиров. Теперь транспорт отправляется не в привычное ранее время — 13 часов 25 минут, а немного позже — ровно в 13:40. Таким образом, жители получили дополнительное время на подготовку перед поездкой.

Также ведомство напомнило пассажирам, что оплатить проезд возможно несколькими способами: банковской картой, специальной транспортной картой, а также социальной картой жителей Подмосковья и Москвы. Эти меры направлены на повышение удобства и доступности общественного транспорта для всех категорий населения.