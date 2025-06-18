Расписание автобусного маршрута № 43 изменилось в Раменском

В Раменском муниципальном округе произошли корректировки в расписании автобусного маршрута № 43, связывающего поселок Кратово от платформы «Отдых» с деревней Аксеново. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило о внесении изменений в расписание двух рейсов, отправляющихся от автовокзала Раменское, с целью оптимизации транспортного обслуживания населения.

Согласно информации ведомства, время отправления первого рейса было перенесено с 07:25 на 07:20, а второго — с 15:25 на 15:15. Данные изменения внесены для повышения удобства жителей, пользующихся маршрутом № 43, и предоставления им возможности своевременно добираться до социально значимых объектов, расположенных вдоль трассы маршрута.

На автобусном маршруте № 43 продолжают действовать все льготы, предусмотренные для владельцев социальных карт Московской области.